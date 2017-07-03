На окружной столкнулись Chevrolet и Ford

03 июля 2017 г. 20:30
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Сегодня утром около 11-00 на пересечении окружной дороги и Салтовского Шоссе не разминулись автомобили Ford Transit и Chevrolet Volt. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, микроавтобус выезжал на перекресток по Салтовскому Шоссе, легковой автомобиль двигался со стороны Старого Салтова. В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet - мужчина был госпитализирован. 

На месте работала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления аварии.  

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