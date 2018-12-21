На окружной столкнулись два грузовика и легковушка - есть пострадавшие. Движение перекрыто

21 декабря 2018 г. 21:03
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Сегодня в 17-50 на окружной дороге в районе поворота к селу Бражники столкнулись автомобиль Деу Ланос и два грузовика - DAF и Renault. В результате в больнице оказались двое пострадавших. 

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, что 22-летний водитель Деу остановился из-за неисправности автомобиля. Габаритные огни, по предварительной информации, были выключены, аварийная сигнализация не работала. 59-летний водитель двигавшегося в попутном направлении DAF, пытаясь избежать столкновения с легковым авто, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой Renault (водителю 52 года). 

Травмы в результате столкновения получили оба водителя грузовых автомобилей - пострадавшие были доставлены в больницу. 

Движение по трассе ограничено. Осуществляется отвод транспорта через город. 

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.

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