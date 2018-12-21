На окружной столкнулись два грузовика и легковушка - есть пострадавшие. Движение перекрыто

Сегодня в 17-50 на окружной дороге в районе поворота к селу Бражники столкнулись автомобиль Деу Ланос и два грузовика - DAF и Renault. В результате в больнице оказались двое пострадавших.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, что 22-летний водитель Деу остановился из-за неисправности автомобиля. Габаритные огни, по предварительной информации, были выключены, аварийная сигнализация не работала. 59-летний водитель двигавшегося в попутном направлении DAF, пытаясь избежать столкновения с легковым авто, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой Renault (водителю 52 года).

Травмы в результате столкновения получили оба водителя грузовых автомобилей - пострадавшие были доставлены в больницу.

Движение по трассе ограничено. Осуществляется отвод транспорта через город.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.