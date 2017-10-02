На окружной столкнулись грузовик, микроавтобус и легковушка - один человек погиб

02 октября 2017 г. 9:25
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Cегодня около 8 утра на пересечении окружной дороги с улицей Леся Сердюка столкнулись Chevrolet Lacetti, Mercedes Vito и грузовик MAN.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, от полученных в аварии травм скончался водитель Chevrolet. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, фура двигалась со стороны Пятихаток, Chevrolet ехал от улицы Леся Сердюка на зеленый свет. Грузовик врезался в боковую часть легкового авто, которое откинуло на микроавтобус. 40-летний водитель Chevrolet погиб, другие участники ДТП не пострадали. 

На месте работала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрирована в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются. 

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