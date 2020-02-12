На окружной в районе Алексеевки водитель фуры устроил массовое ДТП

12 февраля 2020 г. 22:14
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Сегодня около 16:00 на пересечении Лозовеньковского проспекта с улицей Домостроительной столкнулись четыре авто: фура Renault Magnum с полуприцепом, Mercedes-Benz, KIA и фургон LDV.

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель Renault не выбрал безопасную скорость и дистанцию (нарушение пунктов 12.1 и 13.1 ПДД Украины), не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там фура столкнулась с автомобилем Mercedes, который от удара отбросило на KIA и фургон LDV, двигавшийся по улице Домостроительной в направлении Лозовеньковского проспекта.

Пострадавших в результате ДТП нет. На водителя Renault Magnum патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

 

 

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