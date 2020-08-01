На окружной Volvo врезался в КАМАЗ: водитель легкового авто погиб

Сегодня около 18:00 на окружной дороге в Холодногорском районе столкнулись легковой автомобиль Volvo и КамАЗ: водитель иномарки скончался на месте.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, установлено, что 72-летний водитель Volvo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовое авто.

От полученных травм водитель Volvo скончался на месте. По предварительной информации, водитель грузовика, который в результате столкновения вылетел с проезжей части, не пострадал.

Информация зарегистрирована в Холодногорском ОП.