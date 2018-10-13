На окружной возле ресторана нашли тело неизвестного: полиция просит помощи в опознании погибшего

13 октября 2018 г. 20:35
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12 октября в 8.20 в лесопарке возле окружной дороги недалеко от ресторанного комплекса было обнаружено тело неизвестного.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Харьковские правоохранители просят помощи в опознании личности погибшего мужчины.

На вид погибшему 30-35 лет, рост около 170 см, среднего телосложения.

Мужчина был одет в синий спортивный костюм "PUMA" и темно-синюю куртку из плащевки.

Правоохранители просят информацию о личности погибшего или любую другую информацию о нем сообщать по телефонам: 102, 712-50-22 в дежурную часть Холодногорского отдела полиции или другим удобным способом.

 

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