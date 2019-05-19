Мужчину с ножом на окружной задержали за разбой: подробности от полиции

Ранее сообщалось о том, что сегодня на окружной в районе Песочина правоохранители задержали неизвестного мужчину с ножом, предположительно, грабителя.

В полиции рассказали подробности задержания злоумышленника.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские задержали мужчину, который напал на женщину-кассира в Новобаварском районе Харькова.

Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый харьковчанин.

По информации полиции, 19 мая около 13:30 в полицию поступило сообщение о разбое в переулке Маргариновом. Предварительно сообщалось о том, что мужчина, угрожая женщине-кассиру, завладел деньгами в размере около 2000 гривен, после чего скрылся.

Патрульные с помощью граждан обнаружили злоумышленника. Мужчина вел себя агрессивно и угрожал окружающим ножом, а затем нанес себе порез в область шеи.

Полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали злоумышленника в больницу.

Установлено, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом и был судим за имущественный преступление.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.