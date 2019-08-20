На Основе ограбили женщину в офисе

В полицию от 47-летней потерпевшей поступило заявление о том, что неизвестный мужчина зашел в офисное помещение и открыто завладел ее ноутбуком.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители установили и задержали злоумышленника.
Им оказался 27-летний ранее судимый мужчина.
Вещественные доказательства изъяты.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж).
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.