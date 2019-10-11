 

На Основе под колесами Камаза погиб мужчина

11 октября 2019 г. 21:05
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Сегодня в 18:15 на улице Достоевского в районе пересечения с переулком Заводским Камаз сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте. 

 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 66-летний мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. По данным полиции, водитель грузовика дождался, пока пенсионер дойдет до тротуара и начал движение, но, проехав несколько метров, почувствовал, как задние колеса на что-то наехали. Выйдя из кабины, водитель Камаза обнаружил под автомобилем пешехода. 

Информация зарегистрирована в Основянском ОП. Обстоятельства устанавливаются. 

 

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