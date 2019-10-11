На Основе под колесами Камаза погиб мужчина

Сегодня в 18:15 на улице Достоевского в районе пересечения с переулком Заводским Камаз сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 66-летний мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. По данным полиции, водитель грузовика дождался, пока пенсионер дойдет до тротуара и начал движение, но, проехав несколько метров, почувствовал, как задние колеса на что-то наехали. Выйдя из кабины, водитель Камаза обнаружил под автомобилем пешехода.

Информация зарегистрирована в Основянском ОП. Обстоятельства устанавливаются.