На Основе произошел крупный пожар в частном секторе: огонь тушили более 18 часов

На Основе спасатели потушили крупный пожар, который с открытой территории перекинулся на частные домовладения на улице Камышовой, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 7 октября в 12:33 спасателям поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи ул. Камышовой, 70. Люди сообщали о том, что горит тростник на большой площади и в связи с этим есть угроза жилым домам.

Как сообщалось, в тот же день в Жихоре произошел пожар на улице Новопролетарской.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что из-за порывистого ветра огонь стремительно распространяется в разных направлениях и уже успел охватить 1 жилой дом площадью 100 кв.м. и 4 других застройки общей площадью 80 кв.м.

Учитывая сложившуюся ситуацию, к месту происшествия немедленно были вызваны дополнительные силы.

Всего на месте пожара с огнем боролись 55 человек личного состава ГСЧС с помощью 15 пожарных автоцистерн, 1 местная пожарная команда поселка Васищево, пожарный поезд, также были привлечены 3 автоцистерны для подвоза воды коммунального предприятия и 3 пожарных автоцистерны Октябрьского лесхоза.

По предварительным оценкам ГСЧС, огонь распространился на площадь 30 га.

В 17:00 пожар был локализован. В 6:25 8 октября состоялась окончательная ликвидация всех очагов горения.

Причину возникновения возгорания выясняют.