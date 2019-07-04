 

На острове в Италии произошло извержение вулкана: погиб турист, эвакуировали 70 человек

04 июля 2019 г. 11:15
Источник: Украинская правда
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На итальянском острове Стромболи в Тирренском море в среду началось сильное извержение вулкана - один человек погиб.

Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

Погибшим оказался 35-летний турист из Сицилии, которого убило камнем. Он был у жерла вулкана, когда началось извержение.

Несколько других людей пострадали. Бразильского друга погибшего туриста нашли с обезвоживанием и в шоковом состоянии.

До острова направили военный корабль для участия в возможной спасательной операции. С самого острова эвакуировали 70 человек - местных жителей и туристов.

Некоторые туристы, увидев, как вулкан выбрасывает пепел и, услышав звуки извержения, от страха бросались в море. Остров является популярным местом отдыха для состоятельных людей.

Изверженная лава стала причиной пожара, на остров направили пожарных и пожарный вертолет.

Вулкан на Стромболи является одним из самых активных на планете и с 1932 года находится в регулярном состоянии извержений.

Стромболи известный как "Маяк Средиземного моря", на нем проживают около 500 человек.

 

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