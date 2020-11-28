На Отакара Яроша горело студенческое общежитие

28 ноября 2020 г. 18:15
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Сегодня, 28 ноября, в 16:04 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном здании студенческого общежития Харьковского национального медицинского университета, что находится в переулке Отакара Яроша.

Как сообщили в ГСЧС, на момент прибытия пожарных горела комната на 5-м этаже общежития. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Еще до прибытия спасательных подразделений из здания общежития эвакуировали около 100 человек.

В 17:11 пожар полностью ликвидировали. Причина возгорания устанавливается, пострадавших нет.

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