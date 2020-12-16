На Отакара Яроша ограбили автомобиль

16 декабря 2020 г. 13:07
1 просмотр

Накануне в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в его автомобиле, который был припаркован в переулке Отакара Яроша, неизвестные разбили стекло и похитили кожаную сумку с карточками и деньгами.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения.

В ходе отработки территории Шевченковского района оперативники обнаружили мужчину, причастного к совершению преступления и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленником оказался 39-летний ранее судимый житель Харьковской области. По адресу его проживания в Харькове полицейские провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

 

В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53