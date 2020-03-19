На Отакара Яроша сгорел Lexus

Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе 18-этажного жилого дома на ул. Отакара Яроша, 22, где горел легковой автомобиль Lexus Es 300H 2013 года выпуска.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек и частично салон на площади около 3 кв.м. Пожарные немедленно приступили к тушению возгорания. В 2:04 его удалось ликвидировать.