На открытии супермаркета едва не задавили пенсионерку (видео)

04 февраля 2020 г. 12:40
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Харьковчане на открытии нового супермаркета в городе устроили неимоверную давку, в результате которой пострадал человек. Соответствующее видео опубликовали с социальной сети Instagram. 

В Харькове на улице Гвардейцев-Широнинцев в районе Океана открыли новый супермаркет "АТБ". На открытии магазина собралась целая масса горожан. Все они толпились возле входа в супермаркет, когда двери открыли, все они ринулись внутрь супермаркета.

Горожане толкались в надежде первыми забежать в магазин. В результате этого харьковчане даже снесли пожилую женщину и она упала на пол. К счастью неравнодушные помогли ей подняться, в результате этого серьезных травм женщина не получила.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на эту новость.

"Так а чего бежать?там же цены такие как во всей сети", "Людям делать нечего", "А там шо, на халяву продукты раздают?", "Побежало быдлостадо. Позорище", "Бэ-бэ-бээээ-бэээ мы бараны в АТБ!!!!", Скоро такое будет на пролете!", "Звери", - такие комментарии оставили пользователи сети под видео. 

 

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