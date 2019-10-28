Возле дома кандидата на должность главы ХОГА сгорел автомобиль

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28 октября 2019 г. 10:20
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Возле дома харьковского народного депутата и кандидата на должность главы ХОГА Алексея Кучера неизвестные сожгли автомобиль, который находился неподалеку от припаркованного автомобиля адвоката.

Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в Фейсбук.

«Вчера возле моего подъезда сгорел этот автомобиль. Моя машина стояла в 10 метрах», - написал Кучер, отметив, что сгоревший бус не принадлежит жильцам дома.

«С одной стороны, учитывая криминальные войны в Харькове - ерунда. И может случайность. А с другой, может кто-то что-то хочет мне сказать? Тогда отвечаю, я решение принял, и оно не изменится», - написал народный депутат.

В полиции прокомментировали происшествие о возгорании микроавтобуса "Volksvagen Transporter" у дома нардепа.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о пожаре возле дома по улице Ярославской поступило в полицию 27 октября в 2:10. 

На место выезжали сотрудники ГСЧС и полиции.

В результате пожара автомобиль полностью сгорел. Пострадавших нет.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.            

Причину возгорания правоохранители устанавливают.

 

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