 

На Салтовке возле многоэтажки ночью сгорели два автомобиля

15 октября 2019 г. 10:10
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15 октября в 2:27 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе жилого дома в переулке Шевченковском, 32 в Харькове, где горели автомобили «ВАЗ-2170 Приора» и «Honda Accord».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных ВАЗ был охвачен огнем на площади 6 кв.м., а Honda - 4 кв.м.

Спасателям с помощью пены огонь удалось локализовать в 2:42 и в 3:12 - ликвидировать.

В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. 

Данный факт внесен в журнал учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события.

Сейчас полиция устанавливает и опрашивает свидетелей и очевидцев ЧП, назначен ряд необходимых экспертиз. Причины возгорания и сумма материального ущерба устанавливаются.

 

 

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