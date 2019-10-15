На Салтовке возле многоэтажки ночью сгорели два автомобиля

15 октября в 2:27 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе жилого дома в переулке Шевченковском, 32 в Харькове, где горели автомобили «ВАЗ-2170 Приора» и «Honda Accord».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных ВАЗ был охвачен огнем на площади 6 кв.м., а Honda - 4 кв.м.

Спасателям с помощью пены огонь удалось локализовать в 2:42 и в 3:12 - ликвидировать.

В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.

Данный факт внесен в журнал учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события.

Сейчас полиция устанавливает и опрашивает свидетелей и очевидцев ЧП, назначен ряд необходимых экспертиз. Причины возгорания и сумма материального ущерба устанавливаются.