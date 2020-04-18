На Павловом Поле автомобиль сбил пешеходов с собакой

18 апреля 2020 г. 9:47
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Накануне в 21:50 на улице 23 Августа, 27 автомобиль Chevrolet Aveo сбил переходивших дорогу женщину и мужчину с собакой.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, обоих пострадавших с места аварии увезла «скорая».

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, с места аварии были доставлены в больницу 38-летняя женщина и 34-летний мужчина.  

По предварительной информации, пострадавшие пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Была ли у 42-летнего водителя Chevrolet возможность избежать наезда на пешеходов – выясняется. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

 

 

 

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