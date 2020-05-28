На Павловом Поле из-за упавшего на контактную сеть дерева приостановили движение троллейбусов

В результате сильного ветра сегодня, 28 мая, на ул. Деревянко, 40 на контактную сеть упало дерево.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
По информации Департамента коммунального хозяйства, в связи с происшествием движение троллейбусов по улице Деревянко было приостановлено.
На данный момент коммунальщики занимаются распиливанием и вывозом дерева.
Кроме того, по информации Департамента жилищного хозяйства, еще пять деревьев было повалено в результате непогоды во дворах жилых домов.
Как отмечается, часть из них уже убрана, остальные – в работе.
Также из-за сильного ветра в различных районах города отломались и упали три большие ветки.