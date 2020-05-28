На Павловом Поле из-за упавшего на контактную сеть дерева приостановили движение троллейбусов

28 мая 2020 г. 15:40
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В результате сильного ветра сегодня, 28 мая, на ул. Деревянко, 40 на контактную сеть упало дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации Департамента коммунального хозяйства, в связи с происшествием движение троллейбусов по улице Деревянко было приостановлено.

На данный момент коммунальщики занимаются распиливанием и вывозом дерева.

Кроме того, по информации Департамента жилищного хозяйства, еще пять деревьев было повалено в результате непогоды во дворах жилых домов.

Как отмечается, часть из них уже убрана, остальные – в работе.

Также из-за сильного ветра в различных районах города отломались и упали три большие ветки.

 

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