На Павловом Поле горел дачный дом

На Павловом Поле накануне вечером произошел пожар в одном из дачных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 26 ноября в 18:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме, расположенном на проспекте Науки, 65 в Шевченковском районе Харькова.

На момент прибытия пожарных горело мансардное помещение дома.

Площадь возгорания составляла около 150 кв.м.

Как отметили в ГСЧС, уже в 19:04 пожар спасателям удалось локализовать, а в 20:30 - полностью ликвидировать и спасти дом от полного уничтожения огнем.

Причину его возникновения устанавливают.

