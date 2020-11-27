На Павловом Поле горел дачный дом

27 ноября 2020 г. 11:55
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На Павловом Поле накануне вечером произошел пожар в одном из дачных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 26 ноября в 18:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме, расположенном на проспекте Науки, 65 в Шевченковском районе Харькова.

На момент прибытия пожарных горело мансардное помещение дома.

Площадь возгорания составляла около 150 кв.м.

Как отметили в ГСЧС, уже в 19:04 пожар спасателям удалось локализовать, а в 20:30 - полностью ликвидировать и спасти дом от полного уничтожения огнем.

Причину его возникновения устанавливают.
 

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