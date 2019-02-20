На Павловом Поле горел дом: поджог или неисправная проводка?

Сегодня в два часа ночи загорелся дом по улице Минской 56. Одного из его жителей даже госпитализировали из-за отравления угарным газом. Частный дом принадлежит нескольким семьям, первым пожар заметил Сергей. По его словам, он увидел резкую вспышку света в утепленной пристройке, сделанной из ДСП. А когда вышел на улицу, все уже горело.

Сергей показывает свою комнату - она пострадала чуть ли не более всего. Особенно жалко ему свою коллекцию машин.

Сергей, погорелец



Вот полочка обгорела с документами на дом, вот коллекция машинок была - это все, что от нее осталось, было 70 штук. Вот ГАЗ 7014. Коробки были от советских машинок - все погорело. Ковер обгорел, мебель, тумбочки обгорели. «Цыганка» вот была, Мадонна, была такого цвета - стала такого



Игорь Лупандин, помощник начальника ГСЧС, говорит, что по предварительным причинам, скорее всего, возгорание произошло из-за проблем с проводкой. На сегодняшний день это вторая по количеству причина пожаров в городе. Проводка старая, ее редко меняют, а приборов в квартирах становится все больше, что увеличивает нагрузку на всю систему.

Особенно это актуально в зимний период, когда во многих квартирах к кофеваркам, электроплитам, микроволновок добавляются обогреватели.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГСЧС



Попередня причина - це технічна причина - це коротке займання від електропроводки. Але ніхто не думає, в якому стані знаходиться електропроводка. Ми тільки завозимо в свою квартиру електрообладнання, а електропроводка може експлуатуватися 20-30 років, а в деякий час - іще більше.

У Сергея другое мнение. Он считает, что проблем с проводкой у него нет, тем более, что ночью включенными оставались только холодильник и роутер. Но соглашается, что материал, которым была утеплена пристройка, и который прилегал к кабелям, и правда легкогорючий - таким, по его словам, утеплено большинство зданий в городе. Однако, по его мнению, настоящая причина возгорания - поджог, хотя доказательств у него нет: соседи ничего не видели и не слышали, а камеры смотрят в другую сторону.

Сергей, погорелец



Вот телефонный кабель, что - от телефонного кабеля пожар? У каждого свой вход в доме. Пакетники новые. Или от лампочки, которая не горела. Нет, это форс - мажор, кто-то пришел и подпалил, зашёл, жидкости тихонько налил и убежал.



Кто тут прав - решать рано. Но в любом случае, говорит Игорь Лупандин, надо выполнять правила эксплуатации электроприборов и чаще проверять проводку - на больших предприятиях это делают не реже, чем раз в два года, а в квартирах - очень редко.