На Павловом Поле горела многоэтажка: погиб мужчина

На Павловом Поле во время пожара в квартире 14-этажного жилого дома погиб 50-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 2 января в 17:03 спасателям поступил вызов на пожар в четырнадцатиэтажном жилом доме на ул. 23-го Августа, 39.

На момент их прибытия в комнате квартиры на третьем этаже горели мебель и оргтехника на площади около 2 кв.м.

На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1969 года рождения.

В 17:26 бойцы ГСЧС локализовали пожар, а в 17:34 полностью его ликвидировали.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.