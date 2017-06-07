На Павловом поле горела пятиэтажка. Погиб мужчина

07 июня 2017 г. 11:17
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Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Тобольской, 45 поступило 6 июня в 18:32.

Как рассказали вГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горела на втором этаже. Вооружившись аппаратами защиты органов дыхания, спасатели вошли в задымленных помещений и нашли там тело 61-го летнего хозяина квартиры. Он уже не подавал признаков жизни.

В квартире горел мусор и разнообразен хлам, который сносил отовсюду в свою квартиру погибший. Площадь горения составила 8 кв.м.

Спасатели локализовали пожар в 18:44, а в 20:07 - полностью ликвидировали ее.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

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