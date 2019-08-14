На Павловом Поле из-за аварии на трубопроводе улицу залило водой (видео)

На Павловом Поле сегодня, 14 августа, днем, произошла авария на водопроводных сетях.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующие фото и видео потопа, назвав его «каскадом».

Люди сообщили, что вода заливает ул. Тобольскую и течет на ул. 23 августа.

На фото и видео можно видеть, как вода течет по улице и по пешеходной лестнице.

«В горсовете то перепутали и вместо сада Шевченко открыли каскад на Тобольской, 46-Б», - говорится в подписи под видео.

Как сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал», повреждение на трубопроводе по ул. 23 Августа уже устранено специалистами предприятия.

По словам ведущего инженера Шевченковского филиала КП «Харьковводоканал» Юрия Грищенко, в районе дома на ул. 23 Августа, 60-а произошла авария - течь из колодца.

«Заявка о случившемся поступила на предприятие утром, в течение часа на место выехала бригада. В пяти домах была временно приостановлена подача воды, на поврежденном участке проведены сварочные работы, в будущем в этом районе планируется заменить изношенный магистральный трубопровод», - отметил инженер.

Юрий Грищенко сообщил, что воду во все дома планируют подать в течение часа.