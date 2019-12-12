На Павловом Поле из-за печного отопления загорелся частный дом

12 декабря 2019 г. 10:33
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На Павловом поле, на улице Тобольской, 18 накануне вечером горел частный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о данном пожаре поступила спасателям 11 декабря в 19:20.

Площадь пожара составила 50 кв.м.

В 19:59 пожарным удалось локализовать огонь, а в 21:14 - полностью его ликвидировать.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В ГСЧС отметили, что пожары из-за печного отопления учащаются, и в связи с тем они обращаются к населению с просьбой обратить особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности при устройстве печей.

 

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