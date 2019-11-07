На Павловом Поле на улице нашли тело убитой женщины, подозреваемый задержан

Полицейские Харькова задержали подозреваемого в убийстве женщины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 ноября во дворе дома по улице Отакара Яроша возле мусорных баков было обнаружено тело 42-летней женщины со следами насильственной смерти.

При осмотре на теле женщины эксперты обнаружили ножевое ранение. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства и экспертные образцы.

По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 42-летний знакомый потерпевшей.

На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес женщине удар ножом.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.