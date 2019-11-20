На Павловом Поле ночью горел торговый павильон

20 ноября 2019 г. 10:01
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20 ноября в 2:57 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. 23-го Августа, 40 на Павловом Поле горит отдельно стоящий металлический павильон по продаже продовольственных товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что возгорание возникло в холодильнике, который стоял снаружи возле киоска, и распространилось внутрь него.

Площадь пожара составила около 4 кв.м.

Внутри павильона горел еще один холодильник, внутренняя обивка и утеплитель.

Пожар спасатели локализовали в 03:15 и полностью ликвидировали в 3:24.

В результате пожара никто не пострадал.

По предварительным данным ГСЧС, возгорание возникло из-за короткого замыкания электросети.

 

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