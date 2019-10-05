На Павловом Поле ночью подожгли автомобиль: есть задержанный

На Павловом Поле в результате поджога горел автомобиль.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о том, что на улице 23-го Августа горит автомобиль, в полицию поступило 5 октября в 2:15 .
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что огнем поврежден бампер автомобиля «Suzuki Jimny».
Благодаря бдительности очевидцев, на месте происшествия полицейские задержали 55-летнего злоумышленника.
Также правоохранители изъяли пластиковую бутылку и другие вещественные доказательства.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.