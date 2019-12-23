На Павловом Поле во дворе многоэтажки на дереве обнаружили боеприпас

23 декабря 2019 г. 19:16
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На Павловом Поле в дупле дерева во дворе многоэтажного жилого дома обнаружили боеприпас.

Первыми об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В полиции рассказали подробности ЧП.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 декабря около 14:00 в полицию поступило сообщение от 33-летнего местного дворника. 

Он рассказал, что во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Науки в дереве обнаружил предмет, похожий на гранату.

Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели находку и место ее обнаружения.

Обнаруженный боеприпас оказался без запала. Его изъяли и направили на экспертизу

Следователем Шевченковского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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