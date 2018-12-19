На Павловом Поле во время движения загорелся автомобиль

18 декабря в 17:17 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе жилой многоэтажки в переулке 23 Августа, 12 в Харькове, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Там во время движения загорелся автомобиль «ВАЗ-2170 Priora», который ехал по внутриквартальной дороге.

В нем загорелся моторный отсек.

Водитель остановился, оставил салон авто и вызвал спасателей.

На момент прибытия пожарных огонь успел охватить моторный отсек на площади около 1 кв.м.

Спасатели локализовали пожар в 17:22 и ликвидировали в 17:25.

Причину возникновения пожара устанавливают.