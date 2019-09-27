 

На Павловом Поле возле "неотложки" обнаружили убитого мужчину - СМИ

27 сентября 2019 г. 11:36
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В Харькове на территории больницы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. 

Об этом  сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, труп мужчины в возрасте около 50 лет обнаружили на территории городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи на Павловом Поле. 

На голове погибшего в области затылка обнаружены травмы.

Личность убитого, а также причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины "умышленное убийство".

 

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