На Павловом Поле возле "неотложки" обнаружили убитого мужчину - СМИ

В Харькове на территории больницы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным источников, труп мужчины в возрасте около 50 лет обнаружили на территории городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи на Павловом Поле.
На голове погибшего в области затылка обнаружены травмы.
Личность убитого, а также причины и обстоятельства смерти устанавливаются.
Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины "умышленное убийство".