На Павловом Поле возле "неотложки" обнаружили убитого мужчину - СМИ

В Харькове на территории больницы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, труп мужчины в возрасте около 50 лет обнаружили на территории городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи на Павловом Поле.

На голове погибшего в области затылка обнаружены травмы.

Личность убитого, а также причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины "умышленное убийство".