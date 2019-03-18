На перекрестке в центре Харькова не разминулись автомобили, есть пострадавший

18 марта 2019 г. 22:03
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В центре Харькова произошло ДТП. На  перекрестке улиц Каразина и Черрнышевской не разминулись Honda Accord и Chevrolet Aveo.

Об этом сообщили АТН очевидцы.

По предварительной информации, автомобиль такси, который двигался по улице Каразина, на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю Honda, который двигался по улице Чернышевской.

От удара автомобиль Aveo отбросило на тротуар.

В результате столкновения пострадал таксист - водитель Aveo.

Сейчас на место прибыли медики.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

 

Видео: 

ДТП в центре Харькова. Пострадал таксист. 18.03.2019

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