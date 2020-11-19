На пешеходном переходе сбит 7-летний мальчик: ДТП на улице Рыбалко

19 ноября 2020 г. 15:08
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Сегодня в 08:15 на улице Рыбалко,17, автомобиль ВАЗ 21099 сбил 7-летнего мальчика.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, ребенок и его отец переходили дорогу по пешеходному переходу. С места аварии ребенок был доставлен в больницу. Травмы, по предварительной информации, не тяжелые.

Автомобилем ВАЗ управляла 23-летняя женщина: была ли у водителя возможность избежать наезда на пешехода – устанавливает следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в Немышлянском ОП.

 

 

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