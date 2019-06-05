На Плехановской мужчина упал с высоты

05 июня 2019 г. 13:22

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 июня в 17:13 у дома № 121 на улице Плехановской было обнаружено тело 38-летнего местного жителя.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

В ходе осмотра судебно-медицинским экспертом тела погибшего были обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты, а на предплечьях порезы, характерные для попытки суицида.Тело погибшего направлено в морг.

Информация внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК  Украины. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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