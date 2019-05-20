На площади Свободы ночью горела палатка волонтеров

Сегодня ночью палатка загорелась палатка «Все для победы» на площади Свободы, которую суд не разрешил демонтировать городским властям.

Как написала харьковчанка Екатерина Яресько в Facebook, сгорели снаружи двери. Также уничтожены таблички народных депутатов Украины, которые открыли в палатке свои приемные.

Полиция и пожарные уже были на месте.

«К харьковчанам, которые были ночью где-то рядом и что-то видели или к тем, чей регистратор или камера что-то зафиксировали, есть просьба: сообщите, пожалуйста», - написала активистка и добавила, что ситуация уже под контролем.

Активисты надеются на быстрое и оперативное проведение розыскных мероприятий и следствия правоохранителями, поскольку сожженные таблички являются имуществом народных депутатов, и произошедшее, по их мнению, - препятствование их деятельности.