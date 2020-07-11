На пляже в Египте одновременно утонули более десятка человек - СМИ

В Египте на пляже недалеко от Александрии одновременно утонули 11 человек.

Об этом сообщают местные издания Masrawy и Al Youm As Sabi.

"В пятницу 11 человек утонули на пляже Аль-Наклон, который больше известен как "Пляж смерти", в районе Аль-Аджми, к западу от Александрии, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", - говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что 10 человек погибли, когда бросились в море, чтобы спасти ребенка, который тонул.

Данный пляж был официально закрыт из-за эпидемии коронавируса, поэтому в этот момент там не было спасательных служб.

Погибшие отправились на пляж утром 10 июля, чтобы избежать патрулей полиции.

На сегодняшний день в Египте из-за эпидемии коронавируса закрыты почти все пляжи, кроме гостиничных.