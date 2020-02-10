На польском горнолыжном курорте погибла женщина с ребенком

Молодая женщина и ребенок погибли, а двое других людей получили травмы в результате срыва части крыши в пункте обслуживания на горнолыжном курорте Буковина-Татшанска, что на юге Польши.

Польские спасатели призывают отдыхающих отказаться от походов в горы.

"По предварительной информации, в результате сильного порыва ветра была сорвана часть крыши из пункта выдачи горнолыжного снаряжения, который упал на четырех человек. Среди пострадавших есть две женщины, ребенок и мужчина ", - сообщил представитель спасательной службы Малопольского воеводства Польши Себастьян Возняк.

Впоследствии пресс-секретарь полиции в городе Закопане Агнешка Шопинска уточнила, что погибли на месте мама и дочь, а другой женщине и мужчине оказывается помощь.