На Полтавщине при обрушении дома погиб мужчина

На Полтавщине в результате обрушения дома 8 сентября погиб 44-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

Информация о ЧП поступила спасателям в 17:52.

Сообщалось, что на ул. Спортивной в пгт Семеновка при разборке нежилого дома произошел обвал перекрытия.

На опубликованном пресс-службой чрезвычайников фото можно увидеть, что дом обрушился полностью.

В результате обрушения дома мужчина 1975 г.р. оказался под завалами и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Спасатели деблокировали погибшего из-под обломков.