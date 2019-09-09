 

На Полтавщине при обрушении дома погиб мужчина

09 сентября 2019 г. 10:19
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На Полтавщине в результате обрушения дома 8 сентября погиб 44-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

Информация о ЧП поступила спасателям в 17:52.

Сообщалось, что на ул. Спортивной в пгт Семеновка при разборке нежилого дома произошел обвал перекрытия.

На опубликованном пресс-службой чрезвычайников фото можно увидеть, что дом обрушился полностью.

В результате обрушения дома мужчина 1975 г.р. оказался под завалами и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Спасатели деблокировали погибшего из-под обломков.

 

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