На Полтавском шляхе легковушка врезалась в автозак

Сегодня около 16:30 на пересечении улиц Полтавский Шлях и Кандаурова столкнулись полицейский конвойный Ford Transit и Daewoo Lanos.

Пострадавших нет, сообщили в отделе коммуникаций ГУГП Харьковской области.

По данным правоохранителей, служебный автомобиль перевозил в следственный изолятор арестованных граждан. Конвойное авто двигалось с включенными проблесковыми маячками и громкоговорителем.

После ДТП четырех человек, находившихся под стражей, пересадили в другое служебное авто и доставили в СИЗО.