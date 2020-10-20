На Полтавском шляхе легковушка врезалась в автозак

20 октября 2020 г. 22:09
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Сегодня около 16:30 на пересечении улиц Полтавский Шлях и Кандаурова столкнулись полицейский конвойный Ford Transit и Daewoo Lanos.

Пострадавших нет, сообщили в отделе коммуникаций ГУГП Харьковской области.

По данным правоохранителей, служебный автомобиль перевозил в следственный изолятор арестованных граждан. Конвойное авто двигалось с включенными проблесковыми маячками и громкоговорителем.

После ДТП четырех человек, находившихся под стражей, пересадили в другое служебное авто и доставили в СИЗО.

 

 

 

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