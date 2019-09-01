 

На Полтавском Шляхе перевернулось такси с пассажирами

01 сентября 2019 г. 10:39
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Накануне в 23:00 на Полтавском Шляхе, 5 не разминулись автомобили Chevrolet Lacetti и  Деу Ланос, который после столкновения перевернулся. 

По словам очевидцев, в перевернутом такси были пассажиры с ребенком. Свидетели вызвали "скорую" и полицию. 

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что водитель Chevrolet при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю Деу. 

С места ДТП в больницу был доставлен 35-летний пассажир Деу.

Обстоятельства устанавливаются. 

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