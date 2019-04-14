На Полтавском шляхе - пожар в двухэтажном доме (фото, видео)

Пожар произошел 14 апреля в 10:04 в жилом двухэтажном доме по ул. Полтавский шлях, 86.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, на момент их прибытия горела летняя кухня, расположенная вплотную к жилому дому, а также огонь уже перекинулся на крышу самого дома.

Площадь пожара составила 100 кв.метров.

Первоочередные действия спасателей были направлены на недопущение распространения пламени на здание. Никто из жильцов дома не пострадал.

В 10:38 пожар был локализован, полная ликвидация сейчас продолжается. Причина возникновения ЧП устанавливается.