На Полтавском шляхе - пожар в двухэтажном доме (фото, видео)

14 апреля 2019 г. 12:27
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Пожар произошел 14 апреля в 10:04 в жилом двухэтажном доме по ул. Полтавский шлях, 86.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

По данным спасателей, на момент их прибытия горела летняя кухня, расположенная вплотную к жилому дому, а также огонь уже перекинулся на крышу самого дома.

Площадь пожара составила 100 кв.метров.

Первоочередные действия спасателей были направлены на недопущение распространения пламени на здание. Никто из жильцов дома не пострадал. 

В 10:38 пожар был локализован, полная ликвидация сейчас продолжается. Причина возникновения ЧП устанавливается. 

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