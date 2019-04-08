На Полтавском Шляхе "Volkswagen" чуть не влетел в остановку: водитель был пьян (видео)

08 апреля 2019 г. 13:30
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Накануне вечером автомобиль под управлением нетрезвого водителя чуть не влетел в остановку общественного транспорта на улице Полтавский Шлях. 

Об этом сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующее видео с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 7 апреля, около 20 часов 45 минут на ул. Полтавский шлях, 62/3 патрульные заметили автомобиль "Volkswagen", водитель которого без причины останавливался, а затем продолжал движение.

На перекрестке улиц Полтавский шлях и Евгения Котляра водитель автомобиля не справился с управлением и едва  не наехал на остановку.

Патрульные остановили данный автомобиль.

Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Результат осмотра водителя с помощью газоанализатора "Драгер" составил 1, 73 промилле, что значительно превышает допустимую норму (0.2 промилле).

На водителя «Volkswagen»  составили административный протокол по ст. 130 КУоАП.

Дальнейшую его судьбу решит суд.

Напомним, 2 мая 2008 года водитель внедорожника Андрей Полтавец на улице Полтавский Шлях насмерть сбил шестерых человек на трамвайной остановке, в том числе двух детей.

Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с лишением права управления автомобилем сроком на три года, обязав выплатить компенсацию, которая достигла почти миллиона гривен.

Полтавец отсидел только 7 лет. Вышел досрочно осенью 2015 года.

 

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