На Полтавском Шляхе "Volkswagen" чуть не влетел в остановку: водитель был пьян (видео)

Накануне вечером автомобиль под управлением нетрезвого водителя чуть не влетел в остановку общественного транспорта на улице Полтавский Шлях.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующее видео с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 7 апреля, около 20 часов 45 минут на ул. Полтавский шлях, 62/3 патрульные заметили автомобиль "Volkswagen", водитель которого без причины останавливался, а затем продолжал движение.

На перекрестке улиц Полтавский шлях и Евгения Котляра водитель автомобиля не справился с управлением и едва не наехал на остановку.

Патрульные остановили данный автомобиль.

Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Результат осмотра водителя с помощью газоанализатора "Драгер" составил 1, 73 промилле, что значительно превышает допустимую норму (0.2 промилле).

На водителя «Volkswagen» составили административный протокол по ст. 130 КУоАП.

Дальнейшую его судьбу решит суд.

Напомним, 2 мая 2008 года водитель внедорожника Андрей Полтавец на улице Полтавский Шлях насмерть сбил шестерых человек на трамвайной остановке, в том числе двух детей.

Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с лишением права управления автомобилем сроком на три года, обязав выплатить компенсацию, которая достигла почти миллиона гривен.

Полтавец отсидел только 7 лет. Вышел досрочно осенью 2015 года.