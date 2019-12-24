На пострадавшего полицейского напали "по заказу" его жены

В коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области сообщили, что мужчина, напавший с ножем 24 декабря на полицейского, хотел "проучить" его ради жены правоохранителя.

В настоящее время капитану полиции оказана необходимая медицинская помощь, после хирургического вмешательства он находится в реанимационном отделении.

На месте происшествия злоумышленник был задержан, при осмотре у него изъято орудие преступления.

В настоящее время установлено, что задержанным является 37-летний житель Харькова, не судимый, ранее он привлекался к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в общественных местах.

Накануне происшествия злоумышленник употреблял алкоголь вместе со своей знакомой. Женщина пожаловалась ему на своего мужа, который сейчас находится в больнице.

Она рассказала, что тот ее постоянно унижает и затевает ссоры. Мужчина пообещал проучить обидчика.

Утром он напал на случайную прохожую и решил обменять ее на мужа знакомой, чтобы с ним «разобраться».

На данный момент проводятся следственные действия со свидетелями, готовится сообщение о подозрении злоумышленнику и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.