На пострадавшего полицейского напали "по заказу" его жены

В коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области сообщили, что мужчина, напавший с ножем 24 декабря на полицейского, хотел "проучить" его ради жены правоохранителя.
В настоящее время капитану полиции оказана необходимая медицинская помощь, после хирургического вмешательства он находится в реанимационном отделении.
На месте происшествия злоумышленник был задержан, при осмотре у него изъято орудие преступления.
В настоящее время установлено, что задержанным является 37-летний житель Харькова, не судимый, ранее он привлекался к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в общественных местах.
Накануне происшествия злоумышленник употреблял алкоголь вместе со своей знакомой. Женщина пожаловалась ему на своего мужа, который сейчас находится в больнице.
Она рассказала, что тот ее постоянно унижает и затевает ссоры. Мужчина пообещал проучить обидчика.
Утром он напал на случайную прохожую и решил обменять ее на мужа знакомой, чтобы с ним «разобраться».
На данный момент проводятся следственные действия со свидетелями, готовится сообщение о подозрении злоумышленнику и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.