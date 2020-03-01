На праздновании Масленицы в России погибли два человека, среди них – ребенок

01 марта 2020 г. 17:47
Источник: УНИАН
388 просмотров

В воскресенье, 1 марта, россиянин и трехлетняя девочка погибли во время празднования Масленицы в подмосковных Электроуглях.

Об этом говорится в сообщении одной из групп запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ходе мероприятия «Внедорожная Масленица».

Участники соревнования перетягивали машины на бревнах, когда натянутая автомобильная лебедка оторвалась от машины и попала в ребенка и мужчину.

По другим данным, посетители мероприятия погибли из-за оборвавшегося троса, которым вытаскивали джип.

Девочка умерла на месте, россиянина пытались спасти, но он скончался до приезда скорой.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.