На праздновании Масленицы в России погибли два человека, среди них – ребенок

В воскресенье, 1 марта, россиянин и трехлетняя девочка погибли во время празднования Масленицы в подмосковных Электроуглях.

Об этом говорится в сообщении одной из групп запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ходе мероприятия «Внедорожная Масленица».

Участники соревнования перетягивали машины на бревнах, когда натянутая автомобильная лебедка оторвалась от машины и попала в ребенка и мужчину.

По другим данным, посетители мероприятия погибли из-за оборвавшегося троса, которым вытаскивали джип.

Девочка умерла на месте, россиянина пытались спасти, но он скончался до приезда скорой.

