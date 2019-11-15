На предприятии по обработке древесины на проспекте Ландау произошел пожар

15 ноября 2019 г. 13:21
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В Слободском районе Харькова произошел пожар на производственном предприятии по обработке древесины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре на территории частного деревообрабатывающего предприятия на проспекте Льва Ландау, 149 поступила спасателям 15 ноября в 5:41.

Из сообщения стало известно, что горело одноэтажная металлическая постройка, в которой располагалась котельная.

Прибывшие на место спасатели установили, что горят деревянные конструкции перекрытия и крыши, а также деревянные изделия и оборудование предприятия. Площадь пожара составила около 200 кв.м.

В 6:29 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 10:15 - ликвидировали.

Пожарным удалось не допустить распространения пламени на все производственное здание, а также переход огня на соседние помещения.

Пострадавших нет.

Причину возникновения возгорания устанавливают.

 

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