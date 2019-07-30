На буровой под Харьковом погиб рабочий

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30 июля 2019 г. 9:50
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В Нововодолажском районе при проведении работ погиб 37-летний мужчина. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, трагедия произошла вблизи села Муравлинка на буровой газодобывающего предприятия.

Полицейские выяснили, что при проведении работ по очистке емкости с буровым шламом 37-летнего рабочего засыпало грунтом. От полученных травм он погиб на месте. 

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. 

 

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