На буровой под Харьковом погиб рабочий

В Нововодолажском районе при проведении работ погиб 37-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, трагедия произошла вблизи села Муравлинка на буровой газодобывающего предприятия.

Полицейские выяснили, что при проведении работ по очистке емкости с буровым шламом 37-летнего рабочего засыпало грунтом. От полученных травм он погиб на месте.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.