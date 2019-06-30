 

На предприятии под Харьковом произошел конфликт: открыто уголовное дело

30 июня 2019 г. 11:00
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На Новопокровском комбинате хлебопродуктов накануне произошел инцидент, который пользователи соцсетей назвали рейдерской атакой.

«29.06.2019 года совершена рейдерская атака на Новопокровский комбинат. Призываем все органы, полиции, прокуратуры, СБУ срочно вмешаться в конфликт и навести законный порядок в кратчайшие сроки», -  говорится в сообщении в одной из местных групп Чугуева.

По данным очевидцев, неизвестные в масках зашли на предприятие, вырвали ворота и не пускали на рабочее место директора.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту полицией в рамках открытого уголовного производства проводились следственные действия. 

Так, 29 июня в 8:01 в полицию поступило сообщение о том, что в 07-55 в пгт Новопокровка Чугуевского района на предприятие якобы зашла группа лиц, которые не пускают на рабочее место директора. 

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили у входа в комбинат около 20 работников охранного агентства в гражданской одежде, без оружия, которые вместе с новым директором предприятия, гражданином 1964 г.р., пытались пройти к комбинату. 

Полицейские собрали первичный материал и опросили свидетелей.  

В тот же день около 16-30 все участники события разошлись. 

Нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не выявили. 

Досудебное расследование проводится по ч.1 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. 

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. 

 

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