На производственном предприятии в районе Новожаново произошел пожар

В Новобаварском районе Харькова произошел пожар на производственном предприятии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 21 октября в 14:47 спасателям поступила информация о пожаре на производственном объекте на ул. Монгольской, 6.

На момент их прибытия в производственном здании горели перекрытия, пожаром была охвачена площадь около 10 кв.м.

В 15:15 пожар спасатели локализовали, в 16:21 - полностью ликвидировали.

Причину его возникновения и размер материальных убытков устанавливают.