В Харьковской области на прошлой неделе в результате ЧП погибло 8 человек - ГСЧС

В течение недели харьковские спасатели 105 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, 35 выездов для помощи населению и на ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
51 из 105 пожаров произошли в природных экосистемах, в том числе 2 из них - в лесных хозяйствах.
В результате пожаров погиб 1 человек, 2 получили травмы, спасено 22 человека, 5 из которых – дети.
Еще 117 человек спасатели эвакуировали из опасных зон.
Также пожарные в течение недели спасли от уничтожения огнем 1 здание и 1 автомобиль.
Во время проведения спасательных мероприятий на месте возникновения чрезвычайных происшествий бойцы ГСЧС спасли 2 человека.
К сожалению 8 человек в результате этих происшествий погибли, 2 травмировались.