В Харьковской области на прошлой неделе в результате ЧП погибло 8 человек - ГСЧС

06 августа 2018 г. 10:30
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В течение недели харьковские спасатели 105 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, 35 выездов для помощи населению и на ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

51 из 105 пожаров произошли в природных экосистемах, в том числе 2 из них - в лесных хозяйствах.

В результате пожаров погиб 1 человек, 2 получили травмы, спасено 22 человека, 5 из которых – дети.

 Еще 117 человек спасатели эвакуировали из опасных зон.

Также пожарные в течение недели спасли от уничтожения огнем 1 здание и 1 автомобиль.

Во время проведения спасательных мероприятий на месте возникновения чрезвычайных происшествий бойцы ГСЧС спасли 2 человека.

К сожалению 8 человек в результате этих происшествий погибли, 2 травмировались.

 

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