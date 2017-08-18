На проспекте Гагарина автомобиль протаранил забор

Сегодня ночью около 23-00 на проспекте Гагарина-97 автомобиль Seat Cordoba врезался в разделительное ограждение.

Об аварии сообщают в соцсетях. Машина ехала в сторону центра. По словам очевидцев, погнуты несколько секций забора, водитель не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Тест на "драгере" показал результат - 2.9 промилле алкоголя в крови. На водителя автомобиля были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП.